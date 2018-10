Opråb: Bryd universiteternes monopol på præstejobbet

I en tid, hvor folkekirken står over for præstemangel, giver det ikke mening at bevare de danske universiteters monopol på at uddanne præster, lyder det fra flere sider af folkekirken. Monopolet tangerer mobning af højrefløjen, siger tidligere rektor på præsteuddannelse

Folkekirken diskriminerer og er ude af trit med virkeligheden, når den skal ansætte præster. Sådan lyder kritikken fra flere sider af det kirkelige landskab midt i en debat om, hvordan folkekirken kan komme en lurende præstemangel til livs.

Loven siger nemlig, at man som hovedregel kun kan blive præst i folkekirken, hvis man har en teologisk kandidatgrad fra et dansk universitet, hvilket i praksis vil sige teologi på enten Aarhus eller Københavns Universitet.

Men derved opretholder kirken et urimeligt monopol på, hvem der må uddanne præster. Og man gør livet surt både for kandidater fra udenlandske universiteter og fra private studiesteder. Kritikken kommer blandt andet fra de to konservative teologiuddannelser, Menighedsfakultetet (MF) i Aarhus og Dansk Bibel-Institut (DBI) i København. De har begge netop indsendt høringssvar til Kirkeministeriet på en større betænkning om præstemangel.

”Vi står i den besynderlige situation, at to videnskabelige institutioner, der sætter en ære i ikke at være konfessionelle (ikke har et kristent bekendelsesgrundlag, red.), har eneret til at bestemme, hvem der kan blive præster i folkekirken. Det er for os at se en monopoltænkning, der hører hjemme tilbage i den kolde krigs tid,” siger Børge Haahr Andersen, rektor på DBI.

Ganske vist findes der en dispensationsordning, hvor personer med teologiske kandidatgrader fra udlandet kan søge om at blive optaget på folkekirkens afsluttende præsteuddannelse, Pastoralseminariet. Det er en ordning, både MF og DBI benytter ved at lade deres bachelorstuderende indskrive på universiteter i blandt andet Sydafrika og Norge. Men over de seneste år har de oplevet, at det danske system lægger stadigt flere og vilkårlige forhindringer ud for deres studerende, der ofte får pålagt halvandet års ekstra studier på et dansk universitet, inden de kan blive optaget på Pastoralseminariet.

”Det er usagligt, at vi som private aktører skal have så svært ved at levere præstekandidater. Og så ovenikøbet i en tid, hvor man leder efter løsninger på en præstemangel,” siger Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder på Menighedsfakultetet.