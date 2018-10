Ordførere lunkne over for forslag mod præstemangel

Man bør ikke forhaste sig med at åbne for ikke-teologer i præste- stillinger, for problemet med præstemangel er ikke stort nok endnu, siger De Radikale og De Konservative

Det er forhastet og muligvis unødvendigt, at kirkeminister Mette Bock (LA) til februar fremsætter et lovforslag, der gør det lettere for personer uden en teologisk kandidatgrad at blive præster. Sådan lød det fra kritikere i Kristeligt Dagblad i torsdags, deriblandt Dansk Folkepartis kirkeordfører, Christian Langballe.

Han bakkes nu op af to andre kirkeordførere, der er betænkelige ved forløbet og den rapport, der ligger til grund for forslaget. En af dem er De Konservatives Naser Khader, som vil fremføre sine bekymringer for kirkeministeren, når ordførerne kaldes til orientering i Kirkeministeriet i november.

”Jeg er bange for, at man ødelægger teologiuddannelserne i Aarhus og København ved at åbne en alternativ vej til at blive præst. Nogle vil nok finde det oplagt at tage et andet studie, hvor man slipper for at lære græsk og latin, hvis man alligevel kan blive præst ad en lille omvej,” siger han.

I september kom en betænkning fra et udvalg nedsat af Kirkeministeriet i 2016 om præstemangel. Udvalget foreslog i betænkningen at oprette en ordning inspireret af den såkaldte Akademikerbestemmelse, der fungerede fra 1962 til 1985. Den muliggjorde, at akademikere uden teologisk uddannelse under særlige omstændigheder kunne søge præstestillinger.

Udvalget lægger op til, at der i fremtiden kan oprettes en to- eller treårig teologisk efteruddannelse for personer med en kandidatgrad.