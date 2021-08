Som den yngste i Pakistans historie står en otteårig hindu anklaget for blasfemi, efter han tissede på et gulvtæppe i en muslimsk skole. Familien er på flugt fra hjembyen efter optøjer

Otteårig fængslet for blasfemi: "Han forstår ikke hvilken forbrydelse, han har begået"

At en lille dreng kommer til at tisse på et gulvtæppe, lyder i sig selv tilforladeligt nok. Ikke desto mindre er en otteårig hindudreng, som har gjort netop det, nu havnet i store problemer.