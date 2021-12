En ny undersøgelse viser, at religion spiller en rolle for flere danskerne i forbindelse med julen, end det gør for nordmænd og svenskere

For over halvdelen af danskerne er religion en del af julen

Julen er ikke blevet en gudsforladt forbrugsfest, som nogle kritikere vil vove at påstå. Når danskerne samles den 24. december, handler det ikke kun om at se familien, spise den traditionelle julemiddag eller åbne alskens gaver, som gemmer sig under juletræets nederste grene. Spørger man danskerne, svarer 62 procent, at religion også spiller en rolle. Det viser resultaterne af en ny spørgeskemaundersøgelse, som Yougov har foretaget for virksomheden Gavefabrikken, hvor man har spurgt om danskernes juletraditioner.