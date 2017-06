P1’s trosstof var til debat på Folkemødet

Kristeligt Dagblads chefredaktør Erik Bjerager og P1’s kanalchef Thomas Buch-Andersen har hvert sit syn på P1’s behandling af trosstoffet

P1’s kanalchef Thomas Buch-Andersen vinker smilende de sidste to tilskuere frem på de frie pladser i FrikirkeNets telt på Folkemødet. De sidstankomne bærer begge t-shirts fra Ateistisk Selskab, men her er der kirkekaffe til både kirkevante og kirkefremmede gæster.



”Mellem himmel og jord” hedder teltet, og dagens store debat handler om, hvorvidt P1 nedprioriterer trosstoffet. Debatten blev allerede planlagt i efteråret, hvor DR havde besluttet at lukke både Eksistens og Religionsrapport, som blev erstattet af ”Supertanker” og ”Tidsånd”.



Og mange kristne lyttere blev ekstra bekymrede, da det for nyligt kom frem i Kristeligt Dagblad, at DR også har planer om at lukke ”Mennesker og tro” til årsskiftet, forklarer mødets vært fra FrikirkeNet, Poul Kirk.

Det er DR’s tidligere kanalchef Finn Slumstrup, der styrer debatten mellem Kristeligt Dagblads chefredaktør Erik Bjerager og Thomas Buch-Andersen, der stoler på ordstyrerens dømmekraft, fordi det netop var Slumstrup, der ansatte Thomas Buch-Andersen 20 år tidligere, som han muntert fortæller.



Men det er Erik Bjerager, der