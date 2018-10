Palæstinensiske kristne er blevet et politisk trumfkort

Efter at de kristne i flere år har været en overset gruppe, kappes både palæstinensere og israelere nu om at fremstå som de kristnes forkæmpere

Umiddelbart ligner kristne ikke andet end et undseeligt tredje hjul i konflikten mellem israelere og palæstinensere, hvor det er islam og jødedommen, der spiller hovedrollerne. Men over de senere år er de palæstinensiske kristne kommet til at stå stadig mere centralt i konflikten.

Det er blandt andet kommet til udtryk de seneste dage, efter den israelske premierminister sagde til et pressemøde for den internationale presse, at Israel i dag er det eneste sted i Mellemøsten, hvor kristne kan leve uden frygt for forfølgelse. Han tilføjede, at også i de palæstinensiske områder bliver kristne presset til at udvandre, blandt andet i Jesu fødeby Betlehem.

Dagen efter beskyldte Betlehems i øvrigt kristne borgmester Benjamin Netanyahu for at bruge de palæstinensiske kristne til at hvidvaske den israelske besættelse af Vestbredden. For de palæstinensiske kristnes problemer skyldtes ene og alene den israelske bosættelsespolitik.

Kontroversen illustrerer, at de kristne er blevet hevet fra periferien og ind i centrum af konflikten, forstår man på professor i teologi ved Aarhus Universitet Peter Lodberg, der har skrevet doktorafhandling om palæstinensiske kirker.

”Kristne har ellers typisk været en noget overset gruppe i konflikten,” siger han.