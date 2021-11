Paris’ ærkebiskop havde upassende forhold til kvinde. Nu tilbyder han paven at træde tilbage

Det er til at forstå, hvis franske katolikker føler sig hårdt ramt i dette efterår. Først kom oktobers chokerende rapport om, at anslået 330.000 børn og unge har været ofre for seksuelle overgreb i den katolske kirke siden 1950. I sidste uge kom så nyheden om, at Paris’ ærkebiskop, Michel Aupetit, for ni år siden havde et upassende forhold til en kvinde og derfor har tilbudt paven at træde tilbage fra sit embede.