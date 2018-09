Pave Frans beskyldes for at sælge ud i forhold til Kina: ”Det er en horribel overgivelse”

Ny aftale mellem Vatikanet og styret i Beijing om retten til at udpege katolske biskopper bliver kaldt alt fra et historisk gennembrud til forræderi

Den nye aftale mellem Vatikanet og Kina om udnævnelse af biskopper i landet bliver modtaget med stærkt blandede følelser verden rundt og bliver både set som historisk gennembrud og et ubegribeligt knæfald for et kommunistisk og autoritært regime.

Pave Frans og hans statssekretær, Pietro Parolin, der har styret forhandlingerne, bliver på den ene side hyldet for endelig at have brudt isen til Beijing-ledelsen, men på den anden side anklaget for at have solgt ud. Andrea Riccardi, leder af Sant’Egidio-samfundet og indflydelsesrig katolik tæt på Vatikanet, skriver for eksempel i dagbladet Corriere della Sera, at aftalen er ”en stor succes”, idet der ikke har været officiel forbindelse mellem Kina og Vatikanet, siden formand Mao Zedong kom til magten i 1949. Den sidste Vatikan-diplomat blev udvist i 1951.

”Aftalen betyder, at det kinesiske styre nu tager Vatikanet seriøst som forhandlingspartner. Nu kan pavens repræsentant igen rejse ind i landet gennem hovedporten. Det er slut med hemmelighedskræmmeriet,” mener Riccardi.

”Det er en horribel overgivelse,” lyder det til gengæld fra den konservative amerikanske kommentator William McGurn, og ordene er typiske for den kritik, der er af aftalen fra katolske konservative:

”Der har været en hård kamp i Kina for kirkens ret til at udnævne sine egne biskopper. At opgive det for den her aftale er skørt,” sagde han i et interview på den katolske tv-station EWTN.

Den forhenværende ærkebiskop i Hongkong, kardinal Joseph Zen, der er den mest erfarne katolske repræsentant på kinesisk kontrolleret jord, vender sig mod aftalen. Han har modarbejdet den, siden det kom frem, at Vatikanet og det kinesiske styre var ved at blive enige: