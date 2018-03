Pavestolen og Kina er tæt på at nå frem til historisk aftale

Lykkes det for pave Frans at normalisere forholdet til Kina, kan det styrke den katolske kirke afgørende. Kritikere advarer dog mod en aftale, hvis prisen er, at kirken skal give køb på sin selvstændighed

Siden årsskiftet har der været mange forlydender om et gennembrud i forhandlingerne om diplomatiske forbindelser mellem Kina og pavestolen. Der skal være en aftale på vej om, hvordan katolske biskopper i landet fremover skal udnævnes i det asiatiske land.

Rygterne er taget til i den senere tid, hvor den regeringskontrollerede kinesiske avis Global Times på lederplads har skrevet, at pavestolen og Kina ”før eller siden” vil reetablere diplomatiske forbindelser, og at alle tilbageværende problemer vil blive løst af pave Frans’ ”visdom”.