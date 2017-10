Mangel på organister: Pensionsbølge rammer musikken i folkekirken

Folkekirkens pensions-boom blandt organister kan nu mærkes, siger forening på baggrund af nye tal. Enkelte steder er man så desperat, at der søges organister, som ikke nødvendigvis kan spille orgel

Der bliver skiftet ud på pladserne bag orglet i mange af landets kirker i disse år. Det viser nye tal for stillingsopslag, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udtrukket for Kristeligt Dagblad.

Hvor der i hele 2013 var 98 nyopslåede stillinger på den offentlige jobportal Jobnet med betegnelsen ”organist” eller ”kantor”, var tallet i 2014 steget til 117, i 2015 til 151 og i 2016 til 160 stillinger.

Siden 2010 har alle organiststillinger som minimum skullet slås op på Jobnet. Men ikke alle menighedsråd har været gode til at gøre det fra begyndelsen, siger formand for Organistforeningen, der repræsenterer kirkemusikskolernes organister, Henriette Hoppe. Dette kan ifølge hende spille lidt ind på den markante stigning, som ellers passer godt med, at en stor gruppe organister i disse år er på vej på pension.

”Vi kan se, at der lige så stille sker en udskiftning af organister i disse år. Og samtidig er vores medlemstal svagt faldende. Kirkemusikskolerne får uddannet dem, de har midler til, men jeg tror godt, vi kunne bruge flere i fremtiden,” siger hun.

I dag er der mange organister i 60-70 års alderen, og det vurderes, at der kommer til at mangle yngre kræfter til at overtage folkekirkens godt 2000 orgler i fremtiden.

Da Kirkeministeriet i 2015 undersøgte det fremtidige organistbehov i folkekirken, lød konklusionen, at kirkemusikskolerne, der tilsammen uddanner 30-40 organister årligt, skulle holde produktionen oppe i de kommende år.