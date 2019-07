Pilgrimsmål er populære som aldrig før

Antallet af mennesker, der rejser mod hellige steder eller langs hellige ruter, vokser og sætter flere steder rekord. Folk søger stadig mening, siger forsker

Da Jørgen Johansen første gang befandt sig på vej til Santiago de Compostela, mødte han stort set ikke andre. Det var i slutningen af 1980’erne, og antallet af vandrere, der passerede ham på den spanske pilgrimsvej, kunne nok tælles på én hånd.

Sådan er det ikke i dag, siger forfatteren til flere bøger om pilgrimme og pilgrimsrejser.

”Første gang jeg var af sted, var vejen til Santiago de Compostela ikke noget tilløbsstykke. Men da jeg kom tilbage mange år senere, var nogle steder, som for eksempel den lille landsby El Cebrero, fyldt med turistbusser, store cykeludflugter, japanere og souvenirbutikker. Nu går folk nærmest i kolonner i vejkanten på nogle strækninger,” siger han.

Interessen for at gå på Camino de Santiago er ganske rigtigt vokset. I 2018 var der over 327.000 pilgrimme på den spanske vej, hvilket er det højeste antal, der er registreret, og dobbelt så mange som for 10 år siden. Og på samme måde lader mange andre pilgrimsmål til at være populære som aldrig før.

I 2018 deltog næsten 600.000 pilgrimme eksempelvis i religiøse messer ved de helligdomme, som det franciskanske pilgrimskontor, FPO, varetager i Jerusalem. Det var 150.000 flere end året før og næsten en fordobling af antallet i 2016 og 2015. Samme år registrerede den franske valfartsby Lourdes knap 2,2 millioner overnattende besøgende, hvilket er det højeste antal i fem år, og mange andre steder melder også om flere millioner besøgende.

Ifølge Kevin Griffin, der forsker i religiøs turisme på Technological University Dublin og leder det internationale Institut for Religiøs Turisme og Pilgrimsrejser, er det svært at måle valfartsturisme, da mange steder ikke registrerer antallet af besøg eller de besøgendes motiver for at rejse til hellige steder. FN’s Verdensturismeorganisation, UNWTO, anslår dog, at mellem 300 og 330 millioner mennesker årligt besøger verdens store religiøse steder, og meget indikerer, at tallet er i konstant vækst, siger Griffin.

Ifølge ham kan væksten virke overraskende i en tid, hvor folk taler om, at religionen forsvinder mange steder i Europa. Men dette kan også være en del af forklaringen.

”Selvom religion har været på tilbagegang i mange europæiske lande i det 21. århundrede, lader folk stadig til at lede efter mening. Og hvis de ikke finder det i deres lokale kirke eller i deres hverdag, så går de på jagt andre steder,” siger han og tilføjer, at den øgede interesse dog også skyldes, at det er blevet mere populært at vandre de seneste år.

”For nogle handler det om at have en sund livsstil, mens vandringen for andre er en vej til at opnå en spirituel eller personlig healing.”

Også Jørgen Johansen vurderer, at den fysiske præstation og vandringen mod at finde sig selv tiltrækker mange. Derudover kan interessen for Europas fælles historie have betydning for udviklingen.

”Der er en grund til, at vejene til Rom og Olavsvejene gennem Danmark, Sverige og Norge er udnævnt til europæiske kulturveje. Den store europæiske fortælling er opbevaret på pilgrimsvejene,” siger han.

Også blandt danskerne er der interesse for de religiøse ruter og steder. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme, som i Danmark har eneret til at sælge de officielle pilgrimspas til Santiago de Compostela, solgte eksempelvis godt 3100 pas sidste år, hvilket er 1000 flere end fem år tidligere.

Foreningen har også været med til at afmærke dele af den danske pilgrimsrute, og ifølge formand Vibeke Mørdrup viser mange nye og uerfarne rejsende interesse for ruter i både Danmark og udlandet. Deres motiver er ifølge hende forskellige. Selv tager hun på pilgrimsvandring årligt for at komme væk fra hverdagens travlhed og pligter.

”For mig er ruterne et sted, hvor jeg er fri og selv bestemmer. Men det åndelige og følelsen af, at der er mere mellem himmel og jord, end vi lige ved, spiller også ind. Det er svært at sætte ord på,” siger hun.