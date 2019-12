Flere hundrede gange om året er der indbrud i en sognekirke i Danmark, viser tal fra folkekirkens selvforsikringsordning. Kirkerne råder over mange værdier, men er alt for dårligt sikrede, siger vicepolitiinspektør. Frygten for indbrud bør dog ikke føre til, at kirkerne bliver mere lukkede, lyder det fra præst