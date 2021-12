Politikere lader sig inspirere i deres kamp mod omskæring: "Lad os se, om Holstebro er lige så børnevenlige som Ballerup"

Ballerup Kommune har som den første i landet indskrevet det i sin sundhedspolitik, at kommende eller nye forældre skal informeres om de risici, der kan forekomme ved omskæring. Men det er ikke kun i Ballerup, at jødiske og muslimske forældre i fremtiden kan blive mødt af en løftet pegefinger af sundhedsplejersken. Flere byrådspolitikere rundt i landet erklærer sig nemlig nu som positivt indstillet over for at lade sig inspirere af tiltaget i den københavnske forstadskommune og sætte emnet på dagsordenen.