Prædiken i dansk moské ses som opfordring til drab på jøder

En nylig prædiken i en københavnsk moské får nu Det Jødiske Samfund til at kontakte politiet. Den var en slet skjult opfordring til at dræbe jøder, mener formand

En imam fra en moské på Nørrebro i København har opfordret til drab på jøder.



Det vurderer Det Jødiske Samfund i Danmark på baggrund af en oversættelse fra en fredagsprædiken i Masjid Al-Faruq-moskéen på Heimdalsgade på Nørrebro i København den 31. marts i år. På baggrund af prædikenen vil Det Jødiske Samfund i Danmark kontakte politiet.

Af en oversættelse fra arabisk til engelsk, som det uafhængige amerikanske institut Memri har lavet, fremgår det, at imamen Mundhir Abdallah citerer en antisemitisk hadith, et islamisk skriftsted, hvor der opfordres til drab på jøder. På dansk lyder det:



”(snart vil der være) et kalifat, som vil indføre Allahs sharia og genoplive hans profets sunna (leveregler, red.), som vil føre jihad for Allahs skyld, som vil forene den islamiske nation, efter at den gik i opløsning, og som vil befri Al-Aqsa Moskéen fra zionisternes skidt, således at profeten Muhammeds ord vil blive opfyldt: Dommedag kommer ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne og dræber dem. Jøderne vil gemme sig bag klipper og træ, men klipperne og træerne vil sige: Oh, muslim, Oh Allahs tjener, der er en jøde bag mig, kom og dræb ham. Den retledte stat, som vil indføre Allahs sharia, vil forene Allahs tjenere, vil genoplive den islamiske nation, vil føre jihad mod sine fjender, vil befri Jerusalem og vil rive den jødiske enhed op med rode, denne kolonialistiske korsfarer-base – den retledte stat vil snart opstå, om Allah vil,” lød det i prædikenen fra 31. marts, der også ligger på moskeens Facebook-side.



Se videoen fra fredagsprædikenen her.

Det Jødiske Samfund i Danmark vil nu rette henvendelse til politiet. Det fortæller formand for Det Jødiske Samfund i Danmark Dan Rosenberg Asmussen til Kristeligt Dagblad.

”Vi har fået en oversættelse fra en organisation (Memri, red.), som vores sikkerhedsfolk vurderer som troværdig. Derfor beder vi nu politiet om at undersøge, om der er basis for en anmeldelse. Det kan både være i forhold til racismeparagraffen, men også i forhold til den nye lovgivning om hadprædikanter. Oversættelsen efterlader ikke mig med et andet indtryk end en slet skjult opfordring til drab på jøder. Det må vi selvfølgelig reagere på,” siger Dan Rosenberg Asmussen, der ikke er i tvivl om, at der er tale om et strafbare ytringer.

”Vores vurdering er, at der er tale om et strafbart forhold, og vores politik er, at vi hver gang anmelder det. Vi har ikke råd til at lade være,” siger Dan Rosenberg Asmussen.

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil nu rette henvendelse til justitsminister Søren Pape Poulsen (K):



”Det er fuldstændig uacceptabelt. Ingen skal finde sig i trusler om drab. Derfor skal der sættes hårdt ind over for den pågældende imam, ligesom vi også må have undersøgt, om denne moské generelt er et sted, hvor der spredes had. Vi vil kontakte ministeren, for det er klart, at der skal gøres noget på baggrund af disse ytringer. Allerhelst så jeg gerne, at moskéen blev lukket,” siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen.



Også det socialdemokratiske folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen vil nu spørge justitsministeren ind til sagen.

”Der kan både være tale om et brud på racismeparagraffen og imamloven, hvor det er blevet vedtaget, at visse ytringer fra religiøse forkyndere kriminaliseres. Vi har at gøre med en moské, der er ligesom Grimhøj Moskeen i Aarhus. Det er meget, meget alvorligt, og vi kan selvfølgelig ikke leve med, at imamer taler sådan til deres menighed,” siger Lars Aslan Rasmussen.



En af regeringens ministre har dog allerede kommenteret sagen. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kalder det på sin facebook-profil "horribelt, antidemokratisk og rædselsfuldt" og skriver, at vi hverken kan eller skal acceptere imamens ord.



Kristeligt Dagblad har sidst på eftermiddagen onsdag kontaktet Masjid Al-Faruq-moskéen for at få en kommentar fra en repræsentant for moskéen, men ingen er vendt tilbage.