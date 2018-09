Præst om åbningsgudstjeneste: Der er noget, der er vigtigere end politik

Valgmenighedspræst Morten Kvist vil prøve at lægge sine markante holdninger til side, når han tirsdag skal prædike ved Folketingets åbningsgudstjeneste. Gudstjenesten skal være en markering for alle uanset parti af, at kristendommen er samfundets fundament, siger han

Æren.

Selvfølgelig spiller den lille, forfængelige størrelse en rolle, når præst i Herning og Gjellerup Valgmenigheder Morten Kvist skal forklare, hvorfor han har takket ja til at prædike, når Folketingets politikere tirsdag begynder deres arbejdsår med en gudstjeneste. Alligevel forstår man på ham, at der er mere end ære på spil, når han går på prædikestolen i Christiansborg Slotskirke.

Gudstjenesten er også en mulighed for at tale klart til magthaverne om de aspekter af tilværelsen, der er vigtigere end politik.

”Jeg vil gerne bruge min prædiken til at pointere det, der kommer før politik. Jeg vil gerne vise, at den politiske horisont ikke er et menneskes yderste horisont. At der er dele i tilværelsen, som politik ikke kan gøre noget ved. Det tror jeg er vigtigt, at politikerne – og vel de fleste af os andre – får skærpet opmærksomheden om,” siger han.

Morten Kvist siger, at politikerne befinder sig i en speciel verden, der nemt risikerer at lukke sig om sig selv. Derfor kan der i særlig høj grad være brug for at understrege, at der er noget, der går forud for de politiske beslutninger. At der faktisk er noget andet, der er vigtigere i menneskers liv.

Til at belyse de pointer har Morten Kvist valgt en prædiketekst fra Lukasevangeliet med Jesu lignelse om den fortabte søn. Det skyldes blandt andet, at det er en af de mest kendte fortællinger fra Bibelen, forklarer han. Og netop den gudstjeneste bør være noget, alle kan relatere til og være sammen om. Morten Kvist er ellers kendt som en mand med mange og ofte markante meninger og har blandt andet gjort sig bemærket i Islamkritisk Netværk i 2000’erne. Men de mere polemiske holdninger har han valgt at gemme af vejen til anledningen.