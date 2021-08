Præst i radiogudstjeneste: Indre Mission argumenterer som Taleban og Islamisk Stat

Indre Mission står for en ond teologi, når det gælder homoseksuelle, sagde sognepræst Claus Nybo i P1 i søndags. Missionsfolk i Agger havde i forvejen et anstrengt forhold til præsten, men nu er han gået over stregen, mener kritiker

Claus Nybo er en omdiskuteret præst, der i efteråret var genstand for en klassisk kirkekonflikt mellem Indre Mission og andre kirkelige orienteringer i Agger Sogn ved Vesterhavet lige nord for Limfjorden. Dengang kom det frem, at nogle mente, at Claus Nybo skabte skel mellem de kirkelige retninger, og i søndags pustede han igen til konflikten.