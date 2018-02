Præst til Dronningen: Prins Henrik var mester i at opløfte enhver situation

På opfordring fra Kirkeministeriet valgte kirker over hele Danmark i søndags at inddrage prins Henriks død i deres gudstjenester. Præsterne gik til opgaven på forskellig vis, viser en rundringning

Sognepræst Jon Skjold Henriksen i Grønholt Kirke i Fredensborg Sogn fik en overraskelse, da han i søndags holdt gudstjeneste. Han havde skrevet et mindeord om prins Henrik, og det blev en ganske særlig oplevelse for ham at dele ordene med menigheden, fortæller han.

”Helt uventet dukkede Dronning Margrethe II op til gudstjenesten. Det var meget forunderligt og smukt, og det blev pludselig meget mere personligt at mindes prinsen og sætte er par ord på, hvem han var,” siger Jon Skjold Henriksen, der ligesom resten af folkekirkens præster var blevet opfordret af Kirkeministeriet til at mindes prins Henrik som del af deres gudstjenester enten søndag eller tirsdag.