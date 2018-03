Præster skal låne sig igennem konflikt

I to måneder kan pengekassen i præsternes fagforening dække en strejke og lockout. De konfliktramte præster skal selv låne for at kompensere for tabt løn

Præster må låne sig til den løn, de kan miste ved en kommende arbejdsmarkedskonflikt. Det oplyser præsternes fagforening, Præsteforeningen, der dermed planlægger at gøre brug af den såkaldte konfliktlån-model, som især er udbredt i fagforeninger for akademikere.

Modsat for eksempel forbundene BUPL og FOA, der begge i tilfælde af strejke udbetaler medlemmerne et beløb svarende til deres løn, må præsterne rentefrit låne et beløb, der svarer til deres månedlige løn efter skat og pensionsbidrag. Når en eventuel strejke eller lockout er slut, skal de overenskomstansatte præster så betale lånene tilbage. Men til gengæld får de nedsat deres månedlige kontingent, så det over tid modsvarer afdragsbeløbet.