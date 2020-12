Præst sigtes for drab på sin forsvundne hustru

I slutningen af oktober forsvandt 43-årige Maria Jakobsen fra Frederikssund. Hendes mand, som er præst, sigtes for drab

Retten i Hillerød har ophævet navneforbuddet i en sag fra Frederikssund, hvor en 44-årig præst er sigtet og fængslet for at have dræbt den forsvundne Maria From Jakobsen.

Det skriver Ekstra Bladet.

Den sigtede er den forsvundne kvindes mand fra Roskilde.

Pressen har hidtil har været afskåret fra at oplyse detaljer om den sigtede 44-årige på grund af navneforbuddet i sagen.

Politiet udsendte i slutningen af oktober en efterlysning, da Maria From Jakobsen angiveligt havde forladt sin families hjem i nedtrykt tilstand.

Men senere fik politiet mistanke om, at psykologens mand stod bag hendes forsvinden, og han blev sigtet for drab.

Kvindens lig er endnu ikke fundet.

Navneforbuddet i sagen er ophævet efter anmodning fra anklagemyndigheden.

Mandens forsvarer, Jan Aarup, har kæret afgørelsen til Østre Landsret, men forgæves, skriver Ekstra Bladet.

/ritzau/