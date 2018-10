Psykoterapeut: Det overvældede mig, at Gud tog mig i hånden, da jeg havde slået løs på ham

Da Dorte Elmbæk mistede sin far og sin søster, rettede hun sin vrede mod Gud. Men da hun mange år senere fik det råd at slå løs på Gud, skete der noget, som gav hende modet til at tage imod Guds ubetingede kærlighed

Jeg var på retræte i Skovhuset på Sjælland, hvor en katolsk Skt. Joseph-søster var åndelig vejleder. Jeg talte med hende om min dødsangst og min vrede mod Gud.

Hun foreslog mig at gå en tur i skoven og finde en pind og slå løs på Gud. Det gjorde jeg. Jeg slog og råbte, til jeg var helt udmattet. Så smed jeg pinden fra mig og tænkte, at det her nytter ikke noget.

Men så var det, som om der var én, der tog min hånd, og vi gik sammen. Det varede et stykke tid, så forsvandt fornemmelsen, men jeg var ikke i tvivl om, hvad jeg havde sanset og oplevet. Og så smilede jeg forundret over, at Gud var så nærværende kærlig, netop når jeg have skældt ham ud. Det gjorde mig taknemmelig, og med tillid begyndte jeg at åbne mig for Guds nærvær.

Jeg havde ellers i mange år haft det meget svært med gudsbegrebet. Jeg voksede op med en mor og far, som var troende. De talte ikke om det, men min mor bad aftenbøn med mine søskende og mig. Det gav mig en tryg og stærk følelse af, at der var noget større og noget, som passede på mig. Jeg tvivlede ikke på, at der fandtes en Gud, og det har jeg faktisk aldrig siden tvivlet på. Men i mange år var jeg meget vred på Gud. Det skyldes, at jeg som 18-årig mistede min storesøster, der døde af kræft, og kort forinden døde min far. Det slog min mor helt ud, og jeg var efterladt til en stor ensomhed og sorg.

Jeg vidste, at der fandtes en Gud, men jeg var i tvivl, om det var en Gud, jeg ville have noget med at gøre. Jeg havde et billede af en patriarkalsk og dømmende Gud med løftede pegefingre, der lod min 25-årige søster dø af kræft.

Jeg uddannede mig til lærer og senere psykoterapeut og færdedes i et miljø, hvor de færreste talte om Gud. Jeg ville heller ikke selv kalde mig kristen, men kaldte mig søgende. Jeg blev endda gift med en præst, men jeg tror næsten, at han troede mindre end mig. Jeg havde ikke noget forhold til kirken og kendte ikke til den dybe spirituelle tradition inden for kristendommen.

Men så var jeg på en vandretur i bjergene med min daværende mand, og på vej hjem i flyet slog den tanke ned i mig, at jeg skulle lave retræter for kvinder sammen med en veninde, som var troende kristen. Jeg fortalte hende om idéen, og hun var med det samme med på det. Vi fik også en tredje veninde med, som var blevet kristen kort tid før. Det fungerede godt, at vi var tre, som havde hver vores indgang til det spirituelle – en folkekirkelig, en frikirkelig og en mere søgende og uafklaret. Det gav deltagerne noget at spejle sig i.