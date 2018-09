Rapport: Jøder er hårdest ramt af hadforbrydelser i Danmark

En opgørelse fra Rigspolitiet viser, at der er stigning i anmeldte sager om hadforbrydelser med et religiøst motiv. Stigningen kan skyldes, at politiet er blevet mere opmærksomme på at rapportere sagerne, siger Institut for Menneskerettigheder, der efterlyser mere viden på området

En 15-årig jødisk pige tog i november sidste år med nogle klassekammerater til en ungdomsklub på Vesterbro i København. På sig bar hun et halstørklæde med et omrids af Israel, og det bemærkede et par yngre mænd med mellemøstlig baggrund. De to henvendte sig til pigen for at spørge, hvad tørklædets print skulle forestille. Da de fandt ud af, at det var Israel, tog de fat i halstørklædet og hev så hårdt i det, at pigen faldt til jorden. Til sidst bad de hende om aldrig at vise sig i ungdomsklubben igen.

Sådan beskrev pigen selv hændelsen, der senere blev politianmeldt som en af i alt 142 anmeldte forbrydelser i 2017 i kategorien religiøst motiverede hadforbrydelser.

Opgørelsen over disse er netop blevet offentliggjort af Rigspolitiet i en årsrapport om fænomenet hadforbrydelser. Sammenlignet med tidligere år giver rapporten indtryk af, at religiøst motiverede hadforbrydelser er steget i takt med, at hadforbrydelser generelt er i stigning. Sidste års 142 religiøst motiverede hadforbrydelser er en stigning fra 88 i 2016 og 60 i 2015. Stigningen er dog ikke nødvendigvis udtryk for flere hadforbrydelser, siger Lisbeth Garly Andersen, der er chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder, hvor hun blandt andet beskæftiger sig med fænomenet.

”Stigningen er i mine øjne nok mest af alt udtryk for, at man i Rigspolitiet er blevet mere detaljeret i sin rapportering og er mere opmærksom på sagerne. Der er ikke noget andet, der som sådan peger på, at der skulle være en stigning i religiøst motiverede hadforbrydelser, og desværre er der ikke så megen forskning på området i Danmark,” siger hun og tilføjer, at antallet af overgreb i rapporten er for lavt til, at den kan leve op til kriterierne for videnskabeligt statistisk arbejde. Der findes ikke andre danske opgørelser over hadforbrydelser relateret til religion.