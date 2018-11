Danskerne har vendt religiøse sekter ryggen

Danskerne er blevet mere skeptiske over for bevægelser styret af guruer og bliver sjældnere end i 1970’erne fanget i lukkede, religiøse fællesskaber. Vi har lært af tidligere tiders skræmmehistorier, lyder forklaringen

Hvad ville du sige, hvis nogen fortalte dig, at en åndelig person kan hjælpe dig til at finde meningen med livet? Og at du kan blive lige så oplyst som ham, hvis du altså til gengæld melder dig ind i hans religiøse fællesskab og gør, hvad han siger.

Er du interesseret? Sandsynligvis ikke. For tiden, hvor danskerne i højere grad lod sig forføre af lukkede, religiøse samfund, der var bygget op omkring karismatiske ledere og stramme regler, er i det store og hele forbi, siger iagttagere og eksperter.

Dermed er der også færre, der fanges i noget, de ikke kan komme ud af, siger lektor på Århus Statsgymnasium Jesper Nymann Madsen, som siden 1985 har beskæftiget sig med de nyreligiøse bevægelser, der særligt strømmede til Danmark for 30-50 år siden. I begyndelsen arbejdede han for det kristne tiltag Dialogcentret, som netop blev grundlagt, fordi flere henvendte sig for at få hjælp til at komme ud af indiske bevægelser som Transcendental Meditation og Hare Krishna.

”Dengang blev vi kontaktet af enkeltpersoner, der sad fast, og af psykiatere, som havde patienter, der ikke kunne komme videre efter at have forladt det religiøse samfund. Men i dag hører vi ikke noget,” siger han.

I dag er Jesper Nymann Madsen ansat i organisationen IKON under Danmission, som arbejder med nyreligiøsitet og viderefører opgaver fra det nu lukkede Dialogcentret, men ikke har fokus på sekter. For selvom der stadig er grupper i Danmark, som mange vil betegne som sekter, for eksempel Scientology, lader de ikke til at appellere til danskerne på samme måde som tidligere.

”Vi har fået en mere robust religiøsitet efter at have levet 30 år i et miljø, hvor vi har hørt og måttet forholde os til nye religioner af alle mulige slags. Så når folk møder lukkede, religiøse miljøer i dag, bliver de ikke på samme måde væltet omkuld af det,” siger Jesper Nymann Madsen.