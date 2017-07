Religions(u)frihed i Rusland og karismatikere i Horsens: Ugens vigtigste kirkenyheder

Kære læser. Vi har samlet ugens væsentligste historier fra troens verden. God læselyst!

"For øvrigt er den glutenfri oblat usyret brød. Hvem kan kalde det en ugyldig nadver?"



- Sognepræst Ingrid Lisby Schmidt

Stjernepræster er ikke populære hos menighedsråd

Der kommer ofte over 100 mennesker i kirke, når Poul Joachim Stender prædiker. Han er en af de præster, der rundt om i landet trækker fulde huse, blandt andet i kraft af sin personlighed og offentlige profil. Men det kan vise sig at være sværere for en stjernepræst at finde nyt embede, for menighedsrådene er bange for, at det store fokus på præstens personlighed overskygger det daglige arbejde, eksempelvis med børn og unge.



Det er især blandt Danmarks mere konservative præster, at stjerneeffekten træder i kraft. Det skyldes måske, at man i konservative kredse appellerer bedre til de unge, de ikke-kirkelige og dem, der konverterer, mener rektor.



Religionsfrihed er en by i Rusland

Jehovas Vidner er ekstremister og bevægelsen forbydes nu ved lov, har den russiske højesteret slået fast. Jehovas Vidner vil derfor opleve indefrossede bankkonti og ejendomme konfiskeret af staten. Er religionsfriheden blevet en by i Rusland? Nu venter blot forbud mod pinsekirken og de karismatiske bevægelser, som er hovedkonkurrenterne til den ortodokse kirke i Rusland, siger ekspert.

Festival uden øl eller hash

Godt 5500 danskere har i den seneste uge været i Helligåndens kyndige hænder på sommerfestivalen SommerOase ved Horsens. Der er ingen rusmidler, men til gengæld er der familieidyl og fællesbøn. Globalt set hænger vi lutheraner-danskere dog i bremsen, når det kommer til karismatisk kristendom, mens 600 millioner mennesker nu er tilknyttet disse menigheder verden over. Oasen er et af de eneste eksempler på nådegaver i luthersk regi, mener professor.

Er der en frygt for ikke at blive taget alvorligt blandt de nordiske karismatikere? Nyt studie viser i hvert fald, at 93 procent af britiske evangelikale føler sig marginaliseret på grund af deres kristentro. Måske er følelsen af karismatisk religionsfrihed også på vej til at blive en by i Rusland for nogle europæere.

Islam i fortolkning

Frihed, lighed og broderskab er som snydt ud af Koranen, mener muslimske Aminah Tønnsen. Muslimernes hellige bog er sin egen bedste fortolker og skal læses med åbent sind. Det skabte stor debat, bl.a. på facebook, hvor en bruger skrev "det lidt, der er godt i Koranen, er snydt ud af jødedom og evangelier - resten er ufrihed, tvang og ritualer og klokkeslæt." Islamdebatten fylder meget i dag, selvom det kun er 50 år siden, Nordens første moské åbnede i Hvidovre.

Kan Kristus være en abe? Ja, det kan han godt. I hvert fald på det store lærred i den seneste film i rækken "Abernes planet."

Der er ingen opbakning til Dansk Folkepartis forslag om at forbyde bederum, lyder det i et høringssvar.

Apropros bederum, så har kært barn mange navne. En aktindsigt viser, at uddannelsesinsitutionerne leger med ord for at undgå betegnelsen "bederum."

Venø, Midtjylland. I Venø kirke kan man søndag høre den spændende fortælling om kirkens plads i den danske kirkehistorie. Fra det store kirkelige landskab dykker foredragsholderen ned og sætter Venø kirke på danmarkskortet, og giver også interessante detaljer om kirkegården. Det foregår i Venø kirke søndag den 23. juli kl. 09.30.



Rødovre, København. Historien om det hele - en aften i krydsfeltet mellem videnskab, tro og magi, hvor foredragsholder Kristian Leth tager tilhørerne med ind til livets knudepunkt, der hvor linjerne bliver uklare. Hvordan begriber vi det uforklarlige? Med tro eller videnskab? Skal alt afdækkes eller er der plads til det utydelige og uforklarlige i livet? Det finder sted i Islev Kirke onsdag den 26. juli kl. 19.30.



København, København. Chorgemeinschaft fra Texas blev stiftet i 1879 af tyske indvandrere, og besøger lørdag Danmark. Koret består af 46 sangere dirigeret af David Nelson, og fremfører klassiske engelske og tyske viser. Der er lagt op til en anderledes aften i Christianskirken. Kom og hør med lørdag den 22. juli kl. 16.00 i Christianskirke.



Bogense, Fyn. Mandag blæser de fem medlemmer af Royal Danish Brass op til en fest for ørerne i Bogense Kirke. De fem musikere, alle nuværende eller tidligere medlemmer af Det Kgl. Kapel og DR Symfoniorkester, spiller musik af bl.a. John Dowland og Beethoven. Det foregår i Sankt Nikolaj Kirke på mandag d. 24. juli kl. 19.30.



