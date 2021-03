Nu er det afgjort: Her er restriktionerne, der vil gælde under påskens indendørs gudstjenester

Der bliver ikke lempet på restriktioner for gudstjenester op til påske. Det blev kirkelige aktører informeret om på et møde i dag, hvor det dog kom frem, at konfirmandundervisning bliver tilladt udenfor

Der er skuffende nyt til dem, der havde håbet at kunne fejre påske i kirken uden de store begrænsninger. På et nyligt overstået møde med Kirkeministeriets såkaldte sektorpartnerskab er det nemlig blevet oplyst, at der ikke bliver lempet på de restriktioner, gudstjenester har været underlagt siden i mandags.

Her blev de gældende regler lempet en smule, efter det blev offentliggjort, at det er tilladt at holde gudstjenester udendørs med op til 50 deltagere. Her vil det modsat gudstjenester indendørs også være muligt at have fællessang, og det var retningslinjerne for netop sang, der fyldte mest på mødet, fortæller Per Bucholdt Andreasen, der deltog på vegne af Præsteforeningen, som han er formand for.

"Der var fokus på, hvordan man kan holde gudstjenester med sang på en forsvarlig måde udendørs med god afstand og med ansigterne i samme retning. Det var en præcisering af de regler, der allerede gælder," siger han.

Kirkelige stemmer har i de seneste dage opfordret politikerne til en yderligere genåbning af kirkelivet i påsken. Per Bucholdt Andreasen deler ønsket om at vende tilbage til normalen, men vil ikke selv erklære sig skuffet over beslutningen.

"Jeg deler den coronatræthed og frustration, som alle har. Men jeg har også forståelse for, at det gælder om at holde fast for at komme igennem krisen. Sundhedsmyndighederne har vurderet, at der ikke er grundlag for flere lempelser lige nu. Jeg vælger at være glad for, at kirken modsat mange andre institutioner har haft mulighed for at være åben i de seneste måneder," siger han.

På et pressemøde med regeringen og sundhedsmyndighederne i eftermiddag blev der spurgt, om der var evidens for, at de gældende restriktioner med korte gudstjenester uden salmesang har nogen effekt på smittespredning. Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm fik ordet:

”Vi har givet rådgivning til Kirkeministeriet, som har ansvaret og andre trossamfund i den forbindelse,” sagde han.

”Det har vi gjort flere gange, også op til jul. Og en af de ting, der er veldokumenteret, faktisk overordentlig veldokumenteret, er, at hvis mange mennesker er sammen i trange rum og synger eller råber. Og der er rigtig mange superspredningsbegivenheder i forbindelse med salmesang og kirkegang og anden form for sang og gudstjeneste. Det er der både i Danmark og i udlandet. Det er veldokumenteret.

"Derfor har vi sagt, at ved disse lejligheder skal der være god afstand, helst to meter og udluftning. Ud fra et forsigtighedsprincip på det tidspunkt, hvor vi stod midt i en meget voldsom vinterbølge, så var vores rådgivning og sundhedsfaglige anbefaling, at man måske kunne overveje at undlade salmesang, hvis man kunne. Og alle de ting gælder sådan set stadigvæk. Hvis man sidder i små lukkede rum, hvor man kommer tæt på hinanden, og hvor det er svært at lufte ud, så betyder varigheden af forsamlingen også noget.

På mødet med Kirkeministeriets sektorpartnerskab blev deltagerne desuden informeret om, at det nu vil være tilladt at holde konfirmandundervisning udendørs for op til 50 konfirmander. Det er meget positivt, mener Per Bucholdt Andreasen, som vurderer, at mange præster og konfirmander savner at mødes efter flere måneder med online undervisning.

"Mange har efterlyst at kunne mødes med konfirmanderne fysisk. Når vi går en tid i møde med bedre vejr, tror jeg helt sikkert, at mange vil gøre brug af muligheden for at mødes udendørs til konfirmandundervisning," siger han.