Retssag om musik kan koste kirker dyrt

To københavnske kirker er havnet i en principiel retssag om brugen af musik i kirker. Sagen vurderes at kunne ramme andre kirker og løbe op i et beløb i millionklassen. Hvis kirkerne taber sagen, er der meget, der ikke længere er muligt, lyder det fra menighedsrådsformand

Hver tirsdag aften forvandles Trinitatis Kirke i København til et rum for kunst, lyd og eftertanke. Her holder Trinitatis Natkirke nemlig musikgudstjenester, hvor alt fra moderne pop og rock til smuk solosang opføres for de fremmødte. Men hvor meget kan musikken fylde, før man hellere bør kalde arrangementet en koncert end en gudstjeneste?

Det spørgsmål er nu landet hos Byretten i København. Foreningen Koda, der arbejder for at sikre musikskaberes rettigheder og betaling, har nemlig stævnet Trinitatis Kirke og Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, for ikke at betale Koda-afgift til kunstnere i forbindelse med optrædener ved deres natgudstjenester.

Koda-afgifter er en ekstra betaling, der går til skaberne af musikken, og som det er i dag, er kirker fritaget for denne, når der holdes gudstjenester. Men ifølge Camilla Kjær, der er markedschef for Koda, indgår der så meget musik i nogle af de to kirkers arrangementer, at de bedre kan betegnes som koncerter end gudstjenester. Det gælder Trinitatis Natkirkes arrangementer samt arrangementerne God Goes Deep og ChillOut Night, som holdes i Vor Frue Kirke, siger hun.

”Det er nogle fantastiske arrangementer, hvor musikken er det bærende. Dem, der kommer i kirken, kommer for at høre live- eller dj-musik og ikke for at få en oplevelse af at være til gudstjeneste. Derfor mener vi, at de bør kategoriseres som koncerter, og at der derfor skal betales til Koda. Vi har fået henvendelser fra kunstnere, der har optrådt til arrangementerne og mener, at det bør blive betalt, som var det en koncert,” siger hun og tilføjer, at de fleste andre kirker i landet i dag har en aftale med Koda, hvor der betales for arrangementer som dem i de to københavnske kirker.

De seneste uger er sagen mellem kirkerne og Koda blevet behandlet, og i går sluttede det sidste retsmøde, inden der falder dom den 14. januar.

I Trinitatis Kirke i København kalder menighedsrådsformand Lene Ruby det klokkeklart, at kirkerne ikke skal betale for deres natgudstjenester.

”Vi betaler glad og gerne musikere til både gudstjenester, og når der er tale om rene koncerter, og vi sørger for, at det, der skal indberettes, bliver det. Men i dette tilfælde er det gudstjenester, der afvikles,” siger hun og tilføjer, at sagen er principiel og kan udfordre kirkers mulighed for at udvikle gudstjenester.

”Vi prøver hele tiden at finde nye måder at søge menigheden på, og en af de måder er natkirken. Det vil være forfærdeligt, hvis det pludselig bliver sådan, at man som præst ikke har mulighed for at prøve idéer af. Så kommer vi ingen vegne. Hvis Koda vinder, er der rigtig meget, der ikke kan lade sig gøre i den danske folkekirke.”

Meget af den musik, der spilles i landets kirker, betales der ikke Koda-afgifter på, da ophavsretten til indspillet musik udløber 70 år efter komponistens død. Men fritagelsesretten ved gudstjenester gør det netop muligt at få ny musik ind i landets kirker, siger Bjørn Arberg. Han er sekretariatsleder for Dansk Organist og Kantor Samfund, Doks, der er organisation for de højest uddannede kirkemusikere fra de danske musikkonservatorier. Hos Doks har man ifølge ham forsøgt at regne på, hvad det vil koste, hvis Koda vinder den igangværende sag, og dommen kommer til at gælde for alle kirker i landet.

”Vi har taget udgangspunkt i vores medlemmers aktiviteter og forsøgt at gange tallet op. Regnemodellen er for usikker til, at jeg vil give jer det præcise tal, men min fornemmelse er klart, at vi har at gøre med et beløb i millionklassen,” siger han og tilføjer, at man i Doks anerkender, at der er tale om en sag med flere facetter.

”Vi vil gerne sikre os, at vores medlemmer får de penge, de har ret til, men samtidig er der tale om en undtagelse ved gudstjenester, som jeg synes, man gør indgreb i. Vi plejer at sige til vores medlemmer, at der er tale om en gudstjeneste, hvis præsten leder tjenesten, og så bør den være omfattet at fritagelsen for at betale Koda-afgift. Hvis et arrangement er uden gejstlig medvirken, er det ikke en gudstjeneste, og så skal der betales,” siger han.