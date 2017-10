Romersk teater fundet i jagten på levn fra jødernes templer

Efter to års udgravning under området ved Grædemuren finder israelske arkæologer til deres egen overraskelse et lille romersk teater bygget til byens romerske elite

Det siges at kræve god fantasi at være arkæolog, gerne tilsat lidt sans for drama. Hvordan ellers få en bunke gamle sten og potteskår til at tale om historiens krige og ødelæggelser? De israelske antikvitetsmyndigheder i Jerusalem udviste sans for begge dele, da de i denne uge indkaldte til et pressemøde otte meter under jorden ud for Vestmuren, også kendt som Grædemuren.

Her løftede de sløret for, eller måske mere præcist i dette tilfælde lod tæppet falde for, hvad de selv betegner som ét af de vigtigste fund i Jerusalem i mange år: et romersk teater bygget klos op ad den vestlige mur rundt om Tempelpladsen otte meter under den synagoge, der i dag ligger i forlængelse af mændenes plads foran Vestmuren. Teatret er ganske lille og har kunnet rumme 200-300 tilskuere.

Da arkæologerne for to år siden begyndte udgravningerne, havde de nu ikke med selv deres vildeste fantasi drømt om at finde et teater. Målet var i stedet at finde spor efter et af de to jødiske templer, der ifølge vores his-toriske kilder har stået på Tempelpladsen. Netop på dette sted er der en konstruktion, der er den eneste tilbageværende intakte struktur fra templet på Jesu tid, den såkaldte Wilsons bue, der understøttede en bro fra den øvre bydel mod vest hen til Tempelpladsen. Kan det tænkes, at der under dens fundament findes spor, der kan relateres til de jødiske templer?

Da romerne ødelagde templet og dele af Herodes’ gigantiske mur rundt om Tempelpladsen efter sejren i år 70 e.Kr., blev broens fundament nemlig forseglet af murbrokker. Århundreders senere byggerier lagde lag på lag, sådan at det nuværende plateau ved Vestmuren er mange meter over fortovsniveauet på Jesu tid.