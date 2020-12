Sådan holder man hjemmegudstjeneste i 7 punkter

Julens gudstjenester er sløjfet mange steder. Men her et bud på, hvordan man kan lave sin egen hjemmegudstjeneste, fra Karsten Thomsen, der er sognepræst i Brønshøj Kirke i København

Her finder du forslag til at holde julegudstjeneste derhjemme. Der er let forkortede salmer, tekstlæsning, Fadervor og velsignelsen.

1) Indledende salme: Det kimer nu til julefest

Det kimer nu til julefest,

det kimer for den høje gæst,

som steg til lave hytter ned

med nytårsgaver: fryd og fred.

O, kommer med til Davids by,

hvor engle sjunge under sky;

o, ganger med på marken ud,

hvor hyrder høre nyt fra Gud!

Nu kom han, patriarkers håb,

med flammeord og Himmel-dåb;

og barnet tyder nu i vang,

hvad David dunkelt så og sang.

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,

hold selv i os din julefest!

Da skal med Davids-harpens klang

dig takke højt vor nytårssang.

Tyskland Martin Luther 1535 / N.F.S. Grundtvig 1817

2) Bøn

Lovet være du, Gud,

Skjult i dit evige lys,

At du lod dig se i Betlehem!

Nu skinner dit lys i mørket,

Nu ser vi din herlighed på jorden,

Og vi må undre os og takke dig.

Herre, kom og fyld julen

Med liv og glæde fra dig.

Lad dit ord og dit sind blive i os,

Så vi fyldes af din fred

Og lovsynger din frelse,

Din Søn Jesus Kristus,

Fra evighed til evighed.

Amen.

3) Læsning af Juleevangeliet

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien.

Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.

Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Amen.

Bibelstykket er fra Lukas kapitel 2.

4) Salme: Et barn er født i Betlehem

1 Et barn er født i Betlehem,

thi glæde sig Jerusalem!

Halleluja, halleluja!

2 En fattig jomfru sad i løn

og fødte Himlens kongesøn.

Halleluja, halleluja!

3 Han lagdes i et krybberum,

Guds engle sang med fryd derom:

Halleluja, halleluja!

4 Og Østens vise ofred der

guld, røgelse og myrra skær.

Halleluja, halleluja!

5 Forvunden er nu al vor nød,

os er i dag en frelser fød.

Halleluja, halleluja!

6 Guds kære børn vi blev på ny,

skal holde jul i Himmel-by.

Halleluja, halleluja!

7 På stjernetæpper lyseblå

skal glade vi til kirke gå.

Halleluja, halleluja!

8 Guds engle der os lære brat

at synge, som de sang i nat:

Halleluja, halleluja!

9 Da vorde engle vi som de,

Guds milde ansigt skal vi se.

Halleluja, halleluja!

10 Ham være pris til evig tid

for frelser bold og broder blid!

Halleluja, halleluja!

Latin 14. årh. Tysk 1545. Dansk 1544. 1569. / N.F.S. Grundtvig 1820 og 1845.

5) Fadervor

Kan siges højt i kor eller af en af deltagerne:

Fader vor, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn, komme dit rige.

Ske din vilje, som i himlen således også på jorden; Giv os i dag vort daglige brød, Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.

For dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.

6) Den Aronitiske velsignelse

Kan siges højt i kor eller ved en af deltagerne

"Herren velsigne og bevare dig!

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!

Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!"

7) Afsluttende salme: Dejlig er jorden

1 Dejlig er jorden!

Prægtig er Guds Himmel!

Skøn er sjælenes pilgrimsgang!

Gennem de favre

riger på jorden

går vi til Paradis med sang.

2 Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slægt skal følge slægters gang;

aldrig forstummer

tonen fra Himlen

i sjælens glade pilgrimssang.

3 Englene sang den

først for markens hyrder;

skønt fra sjæl til sjæl det lød:

Fred over jorden!

Menneske, fryd dig,

os er en evig frelser fød!

B.S. Ingemann 1850.

