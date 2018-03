Salafisten, der blev feminist

I ti år var Henda Ayari islamist og gik kun ud iført niqab. I dag bekæmper hun radikalisering og har udløst en stor voldtægtssag med en anmeldelse

Intet kunne være mere fjernt fra den tilhyllede, sortklædte skikkelse på gamle, lidt uskarpe fotos end den selvsikre kvinde i bukser og læderjakke, der smiler selvbevidst fra omslaget på den bog, hun har skrevet. Men det er den samme kvinde, bare med 10 års mellemrum.

I 10 år levede Henda Ayari et liv som den perfekte salafistiske hustru, der kun forlod hjemmet for at følge sine børn i skole, iført en niqab, der dækkede ansigtet fuldstændigt. Hun var en af de nu formentlig 2.000 kvinder, der bærer fuld ansigtsdækning i Frankrig, og som tilhører den fundamentalistiske og radikale version af islam, der i Frankrig tæller omkring 15.000 tilhængere.