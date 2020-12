Se billederne: Sådan så julegudstjenesterne ud

Kort før det blev den 24. december, anbefalede folkekirkens top, heriblandt biskopperne, at aflyse julegudstjenesterne. Alligevel var der få og ofte alternative julegudstjenester rundt om i landet

De havde været planlagt i månedsvis, og de fleste havde erkendt, at de ville blive en del anderledes end sidste år. Men den 23. december blev retningslinjerne for folkekirken og andre trossamfund opdateret, og den opdatering resulterede i, at hele folkekirkens top onsdag aften anbefalede at lade være med at holde julegudstjenester. Senere på aftenen bakkede kirkeminister Joy Mogensen (S) den udmelding op på Facebook.

Men alligevel blev det jul i flere kirker rundt om i landet.

I Blovstrød Kirke ved Allerød uden for København var der midnatsgudstjeneste juleaften. Der var omtrent 12 kirkegængere, kirketjenere, en organist og en præst.

Tidligere på dagen havde der også været gudstjeneste i kirken, da menighedsrådet havde taget en beslutning om at gennemføre de planlagte julegudstjenester på trods af nye retningslinjer som betød en maksimal længde på 30 minutter og ingen salmesang.

Ved Græse Kirke tæt på Frederikssund blev der holdt julegudstjeneste udendørs med kirkegængerne på klapstole.

Julegudstjenesten i Frederiksberg Slotskirke blev aflyst, selvom den ligesom i Græse Kirke skulle være holdt udendørs.

I Nexø Frikirke på Bornholm blev julegudstjenesten optaget, så den kunne ses online.

Også gudstjenesten i Aarhus Domkirke blev aflyst. Flere medlemmer af den kongelige familie har tidligere deltaget i julegudstjenesten i domkirken.

Kastelskirken i København har ikke aflyst julens gudstjenester, men holder dem efter de nye retningslinjer: Korte gudstjenester uden sang, men med orgelmusik. Det gælder alle gudstjenester jul og nytår igennem. Gudstjenesterne streames desuden til Kastelskirkens Facebook. Billedet her er fra den første af juleaftensdags fire gudstjenester, hvor 20 deltagere mødte op. Præsten er Else Hviid.

100 kirkegængere var med til en udendørs julegudstjeneste ved Tved Kirke ved Svendborg, som sognepræst Rebecca Maria Aagaard-Poulsen stod for. Kirkegængerne kunne følge gudstjenesten fra præstegårdens gård på en 16 meter bred storskærm.