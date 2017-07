Seje spejdere og rutinemæssig Reformation: Læs ugens bedste kirkehistorier

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat:



”Der har været for få bestræbelser på at aktualisere Martin Luther. For hvis han bare var en historisk person, hvad skal vi så med ham i dag?”



- Professor emeritus, dr.theol. Viggo Mortensen om den danske fejring af reformationsjubilæet.



Tjikalika, tjikalika, tjau, tjau, tjau

På trods af den danske sommerregn har knap 40.000 spejdere fra ind- og udland den seneste uge været samlet på en mark ved Sønderborg til Spejdernes Lejr. Det er de seneste år blevet mere populært at være spejder - en positiv tendens, ifølge erhvervslederen Lars Kolind, der har kaldt spejderfællesskabet for verdens bedste lederprogram.

Udemærket, men noget rutinemæssig Reformation

Sådan lød begrundelsen næsten ordret for et 10-tal på den gamle karakterskala. Og det passer godt med den danske reformationsfejring, lyder det fra kommunikationsdirektør, der efterlyser mere ambition. Det skyldes pengenød, lyder begrundelsen. Er du enig? Læs stifternes bud på deres mest bemærkelsesværdige arrangementer og få et overblik over, hvad fejringen byder på. Mest tamt står det dog til hos DR, hvor fejringen stort set ikke er prioriteret.

Et kig i krystalkuglen

Åndelige vejleder bliver båret frem af ukritiske medier. Men måske skyldes den store omtale af alternativ spiritualitet på tv og i ugeblade, at danskerne har taget tendensen til sig. Hvordan skal folkekirken forholde sig til den stigende spiritualitet? Et af buddene lyder, at præsten skal kunne foretage en kulturanalyse, mens andre mener, vejen går gennem bøn og meditation.



Kirkelig fornyelse handler dog ikke kun om alternativ spiritualitet. Folkekirken har sendt salmer, gudstjeneste og sakramenter i udvalg hos biskopperne, og de kan godt forberede sig på kritik uanset resultatet, lyder advarslen.

Andre historier, du ikke må gå glip af

Stadig flere vælger at løse sognebånd. Det kan skyldes en søgen efter den rette konservative eller liberale teologi hos præsten, men også samfundets individualisering kan spille ind.



Kan en lermaske fjerne snavset fra kong Olav? Det skal to nye ph.d.-studerende finde ud af, når de går igang med at undersøge, hvordan vi bedst vedligeholder den danske kulturarv i form af kalkmalerier.





Vi forstår det slet ikke, lyder det fra Jehovas Vidners talsmand i Danmark om det danske medlem af organisationen, der fortsat er varetægtsfængslet i Rusland og sigtet for religiøs ekstremisme.



But why? Hvorfor må man ikke få sine kæledyr med sig ind i himlen - eller graven? Det må man bare ikke, lyder svaret til avisens sporhund, der har gravet efter svar hele vejen fra Kirkeministeriet til Fødevarestyrelsen.