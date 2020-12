Fra sundhedsmyndighederne lyder det, at man godt kan gå i kirke juleaften, hvis man overholder alle forholdsregler. Samtidig opfordres der fra mange kirkelige aktører og politikere til, at man i år undlader at gå til julegudstjeneste. Seks personer, der oftest går i kirke i juleaften, fortæller her, om de i år skal i kirke