Økonomien på en kirkegård skal hvile i sig selv, hvor man ikke længere giver tilskud til gravstedsejere, mener borgmester i Rudersdal Kommune, Jens Ive (V). Men man bør have blik for menneskelivet i sin helhed og kulturen, vi risikerer at miste med den tankegang, mener biskop og formand for Foreningen for Kirkegårdskultur Elof Westergaard