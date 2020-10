Fra i morgen skal danskerne bære mundbind i supermarkeder, biografer og på ungdomsuddannelserne. Kirkeministeriet oplyser, at man er i gang med en proces, der skal afgøre, om det samme skal gælde folkekirken og andre trossamfund. Det undrer formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, at Kirkeministeriet ikke har afklaret det endnu