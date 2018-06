Om få år vil der være decideret præstemangel, og flere menighedsråd oplever allerede nu, at der kommer færre ansøgninger til ledige præstestillinger. En mulighed kunne derfor være at åbne mere op for den såkaldte paragraf 2-ordning, hvor ikke-teologer kan få tilladelse til at søge jobbet som præst. Ja tak, lyder det fra menighedsrådsformand, mens Præsteforeningen siger nej