Skal sundhedsplejersker fraråde omskæring? Det har de modstridende holdninger til

I Ballerup Kommune glæder den ledende sundhedsplejerske sig over, at man i fremtiden skal fraråde forældre at lade deres drengebørn omskære. Formand for Foreningen for Ledere af Sundhedsordninger for Børn og Unge i Danmark advarer mod praksis