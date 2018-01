Skulle vi købe en kiste eller en vugge?

Maria Lundbak Hinge og hendes mand måtte gennemleve en svær tid, da hun under en graviditet fik at vide, at parret med rimelig sandsynlighed ville få et misdannet barn. Lederen af lovsangsområdet i frikirken København Vineyard lærte gennem uvisheden at overgive sig til Gud

Hvordan vil du beskrive din tro?

Min tro gennemsyrer dagligdagen, og hvad jeg bruger min tid og min energi på. Vis mig din kalender, og jeg skal sige dig, hvem du er, har jeg hørt, at man siger. Og min kalender er spækket med aftaler relateret til vores kirkelige fællesskab, både musikalske og sociale begivenheder, der sætter en fast ramme om, at jeg altid hviler trygt i bevidstheden om at være Guds elskede barn. Min tro er en fundamental livsanskuelse, en indre ro i sjælen og det, der giver mit liv mening, formål og perspektiv.