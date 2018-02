Små frø i barnehjerter

Merete Bandak, forfatter og salmedigter, tror på, at kirken gror nedefra, hvad sennepsfrøets vækst er et billede på

Hendes største ønske som barn var at komme med kammeraterne i Emdrup Kirkes “Tirsdagsklub” i det københavnske nordvestkvarter, hvor hun voksede op. Her kunne man flette peddigrør – som man gjorde i 1960’erne, dekorere tallerkener med mosaikker af knuste fliser og lege i kirkens krypt. Men det var også her, den otte-niårige Merete mødte Guds rige. For der var også bibelfortælling på programmet.