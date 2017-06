Sønderjyder holder fest for Reformationen

I dag skød myndigheder og kirke sammen pinseweekendens fejring af Reformationen i gang i Haderslev. Det skete med folkemøde, balloner og ministerbesøg

Da et vindstød vælter en krukke foran Haderslev Domkirke, er pensionist Gerda Krank den første, der reagerer og får styr på de 10-15 rødhvide balloner, som farer af sted. De har alle fået påtrykt Lutherrosen, som er symbol på reformatoren Martin Luthers kristendom.



Det er ham, den sønderjyske kvinde er mødt op for at høre nærmere om sammen med de mange andre interesserede borgere, der stimler sammen på kirkepladsen.



”Luther havde jo ret i sit opgør med afladsbrevene. Og det er spændende, at hans reformation kom her til Haderslev først,” forklarer Gerda Krank.

De vildfarne balloner er et af de få indslag, der ikke er nøje planlagt på ”Haderslevmødet” - denne fredags store folkemøde, som udgør et højdepunkt i de mange markeringer af 500-året for Reformationen. Hele dagen er gaderne i den gamle by fulde af aktiviteter, som skal gøre det historiske kirkeskifte forståeligt og nærværende.



Inde i domkirken står der Luther-merchandise på et bord. Luther i playmobil-udgave ligger ved siden af et papir med overskriften ”Befri Bibelen”.



"Det handler om at befri Bibelen til hele folket, som Martin Luther gjorde,” siger Eva Jerg fra Bibelselskabets stiftsudvalg i Haderslev og henviser til de mange oversættelser af Bibelen til europæiske modersmål efter Reformationen.

Frihed er for biskop over Haderslev Stift Marianne