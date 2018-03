Statskirken kæmper mod folkekirken i storkonflikt

Lockouten, der er planlagt til at begynde den 10. april, gør det klart, at det er staten, der har bukserne på i folkekirken. Det vil Landsforeningen af Menighedsråd omsider rokke ved. Men Præsteforeningen ser ud til stadig at klamre sig til den statslige model for ansættelse af præsterne

Næstformand for Landsforeningen af Menighedsråd Inge Kjær Andersen har en stærk pointe, når hun i lørdagsavisen siger således om folkekirkens cirka 7000 overenskomstansatte medarbejdere:

”Jeg vil gerne have Landsforeningen af Menighedsråd til at sidde for enden af forhandlingsbordet. Den danske model omfatter ikke os, når det er ministeriet, der laver forhandlingerne.”

Kommunerne og amterne forhandler selv deres overenskomster og behøver ikke følge staten i et og alt. Den samme mulighed kan menighedsrådene få. Og mon ikke deres forening får taget sig sammen til at slå hårdt nok i bordet efter denne omgang lockout? Men hvad så med præsterne, herunder det stigende antal overenskomstansatte præster?