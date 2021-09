Stender om sexbog: Det sprudlende sprog spændte ben for debatten

I 2010 forsøgte sognepræst Poul Joachim Stender at sætte fut under debatten om seksualitet i folkekirken med bogen ”Med Gud i sengen”. Det gik ikke helt, som han havde håbet

Projektet var overordnet set godt, skrev Sørine Gotfredsen i 2010, da hun anmeldte bogen ”Med Gud i sengen”. Den havde sognepræsten Poul Joachim Stender skrevet, fordi han ville gøre op med kristendommens forhold til seksualitet, som ifølge Stender altid har været anstrengt. Der var bare det ved bogen, at den var for lummer, og at den midtsjællandske sognepræst, som Sørine Godtfredsen døbte ”folkekirkens frække dreng”, spændte ben for sig selv med sit sprudlende sprog.