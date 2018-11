Sublimt skuespil redder ikke afdankede soap-replikker

3 stjerner

Emilies hovmod, Elisabeths nydelsessyge, Christians fråseri. Dødssynderne hober sig op i 14. afsnit af ”Herrens Veje”, men venter nåden for de fortabte?

Der er så meget godt at sige om foreningen af lyd, lys, billede og dramatiske lag i det helhedsindtryk, der udgør ”Herrens Veje”. Nytårsnat lyser himmelen næsten unaturligt klart op over Christian og Amiras pakhus. Lyden af frydefulde stemmer og de fjerne brøl fra byens raketter kurrer, mens Emilie står halvvejs i skygge foran de brændende bål. På den anden side står Elisabeth, oplyst af frelsens klare lys. Clairvoyancens mellemkomst har givet hende en stemme at lytte til, en stemme, der formentlig har været tavs, siden August lukkede øjnene for allersidste gang. Den opfyldte står over for den tomme. Lyset står over for mørket. Symbolikken slår imponerende igennem i lyd, lys og billede.

I den anden ende af byen, langt væk fra overklassens champagnetårne, kæmper Svend sig gennem ghettoens gange. Dæmonerne kalder igennem den forvredne underlægningssymfoni, og gadens børn smider kanonslag og gennemborer nattens lovning om en frisk start. Imens fløjter Johannes sig igennem de varmt oplyste stuer i præstegården kun til lyden af barnebarnet Antons pludren og sin egen aftenbøn og taksigelse.