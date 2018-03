Svensk opgør om muslimsk bønnekald

Ønske om muslimsk bønnekald har udløst en heftig debat om religions- frihed og tro i det offentlige rum

Sverige står midt i et stort opgør om religionens forhold til staten og rolle i det offentlige rum.

På den ene side ønsker nogle, at man skal tilpasse sig religiøses ønsker, og på den anden side mener mange, at religion ikke har noget at gøre i offentligheden og ikke bør støttes af staten.

For nylig vakte det stor opstand, at en moské i Växjö i det sydlige Sverige har søgt politiet om lov til bønnekald, hvilket har skabt diskussion om såvel muslimernes som det øvrige samfunds religionsfrihed. Samtidig har den svenske regering igangsat en udredning om religiøse skoler, og om kort tid forventes en anden udredning om statslig støtte til trossamfund at være færdig. Alle er de sager, der rummer konflikter mellem det sekulære samfund og religion.