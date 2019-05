Ændring af kirkestruktur spøgte ved menighedsråds årsmøde

Hvordan skal folkekirken styres i fremtiden? Det var et af de spørgsmål, der var til debat, da Landsforeningen af Menighedsråd holdt årsmøde i weekenden. Et årsmøde, der kom til at stå i valgkampens tegn

Der blev både buhet og hujet af talere i en sådan grad, at ordstyreren følte sig nødsaget til at bemærke, at man altså ikke befandt sig i det britiske parlament.

Det var da også de store kirkepolitiske spørgsmål, der var i spil, da Landsforeningen af Menighedsråd holdt årsmøde i Nyborg i weekenden.

Blandt andet vakte det debat blandt de 567 tilmeldte menighedsrådsmedlemmer, da diskussionen faldt på, hvordan folkekirken skal styres.