Syv religiøse stemmer, vi mistede i år

Eva Nordentoft (1932-2021) blev af den danske teolog Peter Lodberg beskrevet som et ”katolsk fyrtårn i den danske økumeniske verden”. Hun blev uddannet i filosofi og psykologi i 1957 fra universitetet i München og tog til Danmark for at læse Søren Kierkegaards tekster på dansk. Her mødte hun sin kommende mand, lægen Axel Munk Nordentoft. Hun var særdeles aktiv i regi af Det Økumeniske Center, magasinet Økumenisk Tid, samt i Det Økumeniske Fællesråd (nu Danske Kirkers Råd). Desuden var Eva Nordentoft i en årrække en af de drivende kræfter i Teologi for Lægfolk.