Kursskifte blev dyrt for konservative teologer

Efter at den teologiske uddannelsesinstitution Menighedsfakultetet i efteråret opblødte sit syn på kvindelige præster, har flere af dets bidragydere opsagt gavebreve og faste giveraftaler. Den teologiske uddannelsesinstitution er nu en halv million kroner bagud i forhold til budgettet

Det kan være dyrt at skifte syn på kvindelige præster. Det har den teologiske uddannelsesinstitution Menighedsfakultetet i hvert fald måttet sande.

I efteråret valgte den teologisk konservative institution i Aarhus at opgive sin officielle linje, om at kvinder ikke skal kunne være præster, og i stedet lade spørgsmålet være op til den enkelte underviser. Beslutningen medførte dengang kritik fra dele af den kirkelige højrefløj, og nu kan modstanden også mærkes på Menighedsfakultetets økonomi.

Omkring 20 støtter har valgt at opsige deres gavebreve eller faste giveraftaler, og da én af dem har stået for bidrag på flere hundrede tusinde kroner, er institutionen nu tilsammen 500.000 kroner bagud i forhold til sit budget. Det fortæller fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen.

”Vi var forberedt på, at vores nye tilgang til kvindelige præster ville medføre kritik og udmeldelser. Men jeg havde ikke set for mig, at den ville have så store økonomiske konsekvenser,” siger han og tilføjer, at Menighedsfakultetet i alt har omkring 3000 støtter.

Ifølge Thomas Bjerg Mikkelsen er der tale om givere, som fakultetet kender godt og er i kontakt med, og derfor ved han, at det nye syn på kvindelige præster ligger til grund for deres beslutning. Den største bidragyder blandt dem har ikke givet en forklaring, men forskellige omstændigheder gør det ifølge fakultetslederen meget sandsynligt, at årsagen er den samme.

At åbningen for kvindelige præster har kostet støtter, overrasker ikke Hartvig Wagner.

Den pensionerede sognepræst i blandt andet Herning var med til at stifte Menighedsfakultet i Aarhus i sin tid og var i en årrække også timelærer og medlem af institutionens bestyrelse. Men i dag er han med egne ord i vildrede med hensyn til sit fremtidige forhold til den teologiske institution.

”Jeg har fået mange vidnesbyrd om, at jeg bestemt ikke er den eneste, der har det sådan. For Menighedsfakultetet har brudt med den holdning og praksis, som hele kristenheden har fastholdt indtil vore dage, og som langt de fleste troende kristne i verden stadig holder sig til,” siger han og tilføjer, at han fortsat håber, at Menighedsfakultetet vil trække sin udmelding fra efteråret tilbage.

”For så kan jeg igen støtte og færdes på Menighedsfakultetet med tryghed og glæde.”

Ifølge Ulla Schmidt, der er professor mso i teologi ved Aarhus Universitet, er det naturligt, at baglandet reagerer, når en institution skifter så markant holdning på et område, som Menighedsfakultetet har gjort det.

”Menighedsfakultetets holdningsskifte afspejler, at kvindelige præster i mindre og mindre grad ses som et problem blandt kristne i Danmark, hvilket har gjort det svært for institutionen at fastholde sin modstand. Og modreaktionen viser, at der stadig er personer, der ser spørgsmålet om kvindelige præster som så vigtigt, at de vil vælge deres syn på kvindelige præster over støtten til Menighedsfakultetet,” siger hun og tilføjer, at det er en vigtig pointe, at det store flertal af institutionens bidragsydere har fastholdt deres støtte.

”Det viser, at Menigheds-fakultetet har foretaget et træk, som i alt overvejende grad har haft støtte i baglandet.”

Menighedsfakultetet s tab i gaveindtægter sker i et år, hvor dets ejendomsskat er steget fra 90.000 til 750.000 kroner på grund af en ny lokalplan. På sigt skal skattestigningen finansieres af et nyt byggeri, men på den korte bane er Menighedsfakultetet udfordret, siger Thomas Bjerg Mikkelsen og tilføjer, at der derfor skal arbejdes på at få opbygget en ny giverskare. Trods de tabte indtægter har fakultetet ikke fortrudt sin ændrede tilgang til kvindelige præster.

”Det var en omkostningsfuld, men rigtig beslutning. Vi har ikke villet tænke på pengene i processen. Og det gør mig tryg, at der er ro på internt,” siger Thomas Bjerg Mikkelsen og tilføjer, at Menighedsfakultetet også har mødt opbakning til sin ændring.

Siden efteråret har tre ud af omkring 900 medlemmer – som ikke nødvendigvis er støtter – meldt sig ud af fakultetets organisation, mens der er kommet 45 nye til.