Thomas Kluge er klar til at gå rettens vej i strid om kirkekunst

Konflikt mellem den kendte kirkekunstner og en organist i Sct. Peders Kirke i Næstved har sat stopper for en indvielsesfest for kirkekunst på søndag

Festlighederne er blevet aflyst i Sct. Peders Kirke i Næstved. Man skulle have fejret de nye fløjdøre på kirkens orgel på søndag, men der er opstået en konflikt om de lister, der omslutter billederne. Den kendte kirkekunstner Thomas Kluge ønsker ikke lister af guld om sine billeder. Men organist Christian Kampmann Larsen står ifølge Thomas Kluge fast på, at listerne skal være guldmalet. Organisten har ikke ønsket at udtale sig til denne artikel, men i en tidligere artikel i Kristeligt Dagblad oplyser han, at han har brugt 25 år på at få genskabt orglet.