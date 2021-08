Tidligere chefredaktør: En mislykket fisketur blev en trosgave

Som 21-årig tog Arne Mariager på tre ugers fisketur til Norge med tre kammerater. Flere ugers regn ødelagde fisketuren, men gav ham lejlighed til at læse i Bibelen. Det blev et afgørende vendepunkt for ham

Det var i august 1972. Jeg var lige blevet uddannet journalist, og sammen med tre kammerater tog jeg på fisketur til Norge i tre uger. Vi havde lejet en fiskehytte, og vi havde brugt de fleste af vores sparepenge på det. Da vi tog af sted, var det strålende vejr, men da vi ankom til hytten, øsregnede det, og sådan fortsatte det stort set uafbrudt i tre uger. Vandstanden i elven steg, og så bider laksen ikke. Så i stedet for at fange laks, som vi havde drømt om, sad vi inde i hytten og gloede på hinanden. Vi havde et godt lager med whisky med, men efterhånden som det tyndede ud i lageret, blev stemningen dårligere, og vi begyndte at gå hinanden på nerverne.