Tidligere frikirkepræst idømt tre et halvt års fængsel og udvisning

En tidligere frikirkepræst er blevet idømt tre et halvt års ubetinget fængsel ved Retten i Viborg. Han er desuden dømt til udvisning og får indrejseforbud for bestandigt

En 30-årig tidligere frikirkepræst ved navn Christian Laursen Raburn blev for få minutter siden i Retten i Viborg idømt tre år og seks måneders ubetinget fængsel samt dømt til udvisning til USA med indrejseforbud for bestandigt.

Gennem hele retssagen har parterne givet udtryk for, at dette har været en usædvanlig sag, der har været svær at føre i retten. Der var ingen tekniske beviser i sagen. Derfor skulle den afgøres af vidneudsagn. Disse vidneudsagn fandt man tilsyneladende troværdige, og Christian Laursen Raburn er desuden pålagt et erstatningskrav til alle otte forurettede.