Generalsekretær for Mission Afrika: Troen er et valg og et sats

Som ung søgte Peter Fischer-Nielsen sandheden med stort S, men i dag har generalsekretæren for Mission Afrika fundet ro i, at der ingen garantier er, når det kommer til tro

Hvordan vil du beskrive din tro?

Min tro bevæger sig mellem to punkter, hvor det ene handler om, at jeg finder ind i nåden og hvilen hos Gud, mens det andet punkt er handlingsorienteret og drejer sig om at tjene Gud og mine medmennesker. Min tro handler derfor også om at søge balance mellem hvile og gerninger, hvilket ikke altid er lige let. Det er så heldigvis en kamp, som jeg ikke står alene med. Ved juletid blev jeg inspireret af at læse Tor Nørretranders glimrende samtalebog med og om Peter Bastian, som på sit dødsleje fortæller om, hvordan hans konstante kamp for selvrealisering og perfektion til sidst fandt hvile i troen på, at han faktisk allerede var elsket, og at det i virkeligheden var alt, hvad der var nødvendigt.