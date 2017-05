Trossamfund advarer mod kontrol med troende

Der var bange anelser på et møde i dag, hvor tre trossamfund præsenterede deres syn på et nyt forslag til en samlet lov for Danmarks trossamfund. Især var der frygt for øget statslig kontrol med landets trossamfund

Den kølige ventilation gav ly for sommerheden i det nye auditorium ved Teologisk Fakultet på Københavns Universitet, da Selskab for Kirkeret i dag indviede de nye lokaler på Amager med et møde om forårets store betænkning, der foreslår en samlet lovregulering for andre trossamfund end folkekirken. Der var her mulighed for fra trossamfundenes side at lufte bekymringer om forslagene. Tre af de trossamfund var den katolske kirke, Det Jødiske Samfund i Danmark og Baptistkirken.



Siden udgivelsen i marts har flere punkter været heftigt diskuteret, og der har været kritik af betænkningen, som er udformet af et udvalg nedsat i 2014 af den daværende SR-regering.

Snakken summede da også allerede fra begyndelsen, da formand for Selskab for Kirkeret Svend Andersen bød velkommen til de godt 25 deltagere, som i løbet af den første time blev sat grundigt ind i hovedpunkterne og arbejdsprocessen bag rapporten af formand for udvalget Hans Gammeltoft-Hansen og professor i retssociologi Bettina Leman Kristiansen.



”Der har selvfølgelig været en masse diskussion i forbindelse med udformningen af betænkningen. Vi professorer er jo